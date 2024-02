Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN INTERNA CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA A FRASCATI IN VIA MOLA CAVONA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA TUSCOLANA VECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLE USCITE DI POMEZIA IN DIREZIONENEL REATINO PER LE CODE PER LAVORI SULLA STATALE RIETI TERNI ALL’ALTEZZA DI GRECCIO E SULLA REGIONALE TERNANA ALL’ALTEZZA DEGLI SVINCOLI PER I LAGHI DI FOGLIANO E RIPASOTTILE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA PER LE CODE SULLA SUPERSTRADA ABAZIA DI FOSSA NOVA PER IL CANTIERE ATTIVO ALL’ALTEZZA DI FOSSANOVA SCALO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA RIPRENDE IL ...