Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MONMETO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DELLA, CON POCHE ECCEZZIONI SULLA PONTINA PER LE CODE ALL’ALTEZZA DELLE USCITE DI POMEZIA VERSOCODE ANCHE SULLA SALARIA NELLA ZONA DI MONTEROTONDO SCALO FILE PER LAVORI SULLA OSTIA ANZIO TRA ZINGARINI E BORGO SANTA RITA NELLE DUE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITà Servizio fornito da Astral

Incidenti su A1 per nebbia, oltre 20 auto coinvolte: 17 feriti, due sono gravi: Agli utenti in viaggio verso Bologna, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino - Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 a Parma, ...

Dopo la protesta degli agricoltori a Marsala, sindacalisti domani a Roma e a Palermo: ... Roma e Bruxelles interventi concreti per superare tempestivamente la grave crisi che sta mettendo ... Il potenziamento delle infrastrutture rurali (viabilità e acque degli invasi); L'istituzione ed ...

Comitato Pendolari FL3 Roma - Bracciano - Viterbo dopo annuncio chiusura estiva chiede incontro urgente con Trenitalia, Rfi e Regione Lazio: ... già ora pesantemente provata in termini di viabilità. In un'ottica focalizzata sull'utenza e sulla ... Il presente Comitato Pendolari FL3 Roma - Bracciano - Viterbo, recentemente costituito e che vedrà ...