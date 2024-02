Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTO MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAVEDIAMO I LAVORI SULL’A1-NAPOLI, PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE, IL 21 E 22 FEBBRAIO CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI ENTRATA DA COLLEFERRO PER IL TRAFFICO DIRETTO A. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L’INGRESSO DI VALMONTONE A FRASCATI, OGGI E DOMANI, LAVORI IN FASCIA ORARIA 07:30 – 16:00 DIVIETO DI TRANSITO DUNQUE IN VIA SS FILIPPO E GIACOMO DALL’INTERSEZIONE CON CORSO ITALIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA SAN GIUSEPPE CALASANZIO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE ...