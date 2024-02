Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 8.30 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE VERSO. CODE SULLA VIA ARDEATINA PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL RACCORDO. SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA, TRA TRIONFALE E AURELIA E PROSEGUENDO TRA LA-FIUMICINO E LAURENTINA. IN CHIUSURA: SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral