Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 7.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO VERSO IL RACCORDO ANULARE. E SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E SANTA COLOMBA VERSO. E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO FILE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN CHIUSURA: SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral