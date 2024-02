Via udienze Corte Aja su Gaza Anp | ' apartheid sui palestinesi'

Nel diritto processuale penale, l'udienza preliminare è nata ed è stata strutturata come un'udienza filtro,funzionale ad impedire il passaggio in dibattimento di imputazioni azzardate, ma non ha ad oggetto la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. La riforma Cartabia ha introdotto un nuovo criterio di valutazione che deve utilizzare sia il Pubblico Ministero alla conclusione delle indagini per decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione sia il giudice in sede di procedimento di archiviazione e in sede di udienza preliminare, cioè la ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.Ciò significa che il giudice dell'udienza preliminare (GUP) deve capire, attraverso un giudizio prognostico, se sia ragionevolmente prevedibile oppure no una sentenza di condanna dell'imputato in dibattimento.