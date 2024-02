Via libera alla missione Aspides | attacco missilistico a una nave Usa

Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del Napoli . Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi... (calciomercato)

I ministri degli Esteri dell'Ue, riuniti a Bruxelles, hanno dato il via libera formale alla Missione navale Aspides per respingere gli attacchi ... (ilgiornale)

Mar Rosso, ok Ue alla missione "Aspides": navi, comandante e obiettivi, tutte le novità: Ecco quello che sappiamo allo stato attuale sulla nuova operazione europea L'Unione europea ha dato il via libera ufficiale ad " Aspides " ("scudo" in greco) da parte dei Paesi dell'Unione europea. ...

La Digos identifica chi porta fiori a Navalny e chi grida Italia antifascista, Piantedosi minimizza: 'E' capitato anche a me': Per questo, lunedì mattina, presenteremo una mozione urgente per intitolare a Navalny via Gaeta, ... Navalny è un simbolo, il simbolo di una Russia libera che alza la testa e grida la sua denuncia ...

De Laurentis sta esonerando Walter Mazzarri: arriva Calzona con Marek Hamsik: La Federazione slovacca ha dato il via libera a Francesco Calzona per ricoprire il doppio ruolo di CT e allenatore del Napoli almeno fino a fine stagione. Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per sostituire Walter Mazzarri. Il ...