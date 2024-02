“Vi dico cosa succede oggi” Grande Fratello | Anita lo svela a Rosy e Varrese e s’incastra da sola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Attesa per la puntata di lunedì 19 febbraio del. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e forse ci sarà ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa, dopo il malore avutola scorsa settimana mentre si trovava in bagno. Tante le “questioni” aperte trai concorrenti. Sicuramente si discuterà di Mirko Brunetti, tornato tra le mura della Casa di Cinecittà per qualche giorno, a cavallo della puntata di San Valentino, e uscito in fretta e furia domenica senza aver avuto la possibilità di salutare Perla e gli altri concorrenti della casa. La 37esima diretta delva in onda stasera lunedì 19 febbraio alle h 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e alla postazione Rebecca Staffelli, che la scorsa settimana ha lanciato ...