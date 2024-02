“Vi devo dire di Beatrice e Perla” Grande Fratello | Fiordaliso decide di rompere il silenzio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Come di tradizione, ogni concorrente che abbandona il2023 si presenta nello studio di Verissimo per commentare il proprio percorso, le delusioni, soddisfazioni, intervistato da Silvia Toffanin. Ieri è toccato a l’eliminato Vittorio Menozzi eche invece si è ritirato. Il pronostico su chi vince. Ormai è il colmo. Giusto qualche ora fa, Greta Rossetti avrebbe spifferato ai quattro venti quale sarebbe la data della Finale del2023 con tanto di “sì sì ce l’hanno detto quando eravamo in gita”. Beh oggi anche due ex concorrenti fondamentali dell’edizione si sono esposti. Il pronostico sul vincitore., il vincitore secondoe Vittorio “Sono stata bene e la gente non capisce ...