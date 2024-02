Verona | Belahyane | «Qui si lavora più duramente che al Nizza»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Reda, nuovo centrocampista dell’Hellas, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù. Le dichiarazioni Reda, nuovo centrocampista dell’Hellas, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù. Le dichiarazioni. PAROLE – «Sta andando bene, anche se gli allenamenti sono diversi da quelli che facevo nel mio club precedente. Qui sipiù, mentre alero un po’ più tranquillo. Il mister mi chiede di ribaltare molto più spesso il gioco, perché in Francia ero abituato a giocare maggiormente nello stretto. In Italia si tende ad allargare maggiormente l’azione. Su questo stondo molto. Ho sempre giocato a calcio nella mia vita. Ho iniziato a nove anni in un club, e l’ho fatto perché mio ...