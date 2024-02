Vero | verosimile e falso Difficile distinguere con l’IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "LE ULTIME EVOLUZIONI tecnologiche rendono sempre piùcombattere i criminali del web dediti alle frodi digitali. Pensiamo ai deep fake, frodi con cui si assume l’identità di una persona, resi ormai quasi alla portata di tutti, grazie ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale in circolazione. Oggi è davsemplice copiare il volto e la voce di qualcuno per impersonarlo digitalmente, ma per fortuna noi conosciamo queste problematiche da anni e da sempre produciamo soluzioni per arginarle". A raccontarlo è Salvatore Mafodda (nella foto a sinistra), ceo e founder di Ineo, Fintech company che offre soluzioni avanzate per l’onboarding e l’identificazione digitale della clientela in modo sicuro e veloce. Ineo è una piccola media impresa innovativa fondata a Roma nel 2010. Oggi lavorano all’interno della società un team di ingegneri ...