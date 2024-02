Verissimo | Fiordaliso | “Quando mio padre è morto gli abbiamo fatto una festa Al funerale abbiamo messo la musica de L’ultimo dei Mohicani”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “L’ho accudito come mio figlio, io e i miei fratelli. Viveva a casa mia, se ne è andato in 2 mesi”.ricorda ailAuro, scomparso a maggio del 2023. “Aveva una cosa brutta,l’scoperto era tardi aveva 93 anni non fai neanche un accanimento terapeutico, loaccompagnato. Se ne è andato molto dolcemente, non se n’è neanche accorto, glinascosto tutto o forse se n’è accorto e non ce l’ha voluto far sapere”, spiega la cantante. Ospite di Silvia Toffanin l’artista racconta come lei e i fratelli hanno deciso di daresaluto al papà: “se n’è andato gliuna ...