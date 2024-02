Verde urbano | piantati nuovi tigli davanti all’Arena Garibaldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pisa, 19 febbraio 2024 –al posto dei pini rimossi in via Luigi Bianchiall’entrata dell’Arena. L’amministrazione comunale comunica che sono stati messi a dimora nei giorni scorsi 12al posto degli 8 pini rimossi nello stesso punto. La sostituzione degli alberi nella zona dello stadio, con interventi avviati e che proseguiranno anche in via Rindi, si era resa necessaria a seguito di una richiesta specifica della Questura di Pisa di effettuare un’analisi approfondita in una zona molto frequentata in occasione degli eventi sportivi. Sulla base del monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, sono state individuate le piante da sostituire a causa di un’eccessiva inclinazione del fusto, che nei mesi scorsi ha causato, in ...