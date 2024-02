Venti milioni di bambini nei Paesi dell’Ue è a rischio povertà o esclusione sociale

Rapporto Unicef Ue, 20 milioni bambini a rischio povertà, 1 su 4: Venti milioni di bambini, uno su quattro, nei Paesi dell'Ue è a rischio di povertà o esclusione sociale. Si tratta di un aumento di quasi 1 milione di bambini dal 2019.

Catania: gli studenti di nuovo in fermento: ... dell'informazione e del servizio pubblico, dei venti di destra che riportano fantasmi in un ... All'interno della legge di bilancio sono previsti copiosi tagli per una somma superiore a 50 milioni di ...

Kane infelice al Bayern, il Chelsea resta in agguato: Kane infelice al Bayern, il Chelsea resta in agguato I numeri - Kane è arrivato in estate dal Tottenham per cento milioni di euro più venti di bonus, totalizzando la bellezza di 29 gol e 8 assist in ...