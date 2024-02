Vendetta Monza | pubblicati i commenti ironici pre-Milan sui social

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Grande serata per il, che per la prima volta nella sua storia ha saputo segnare quattro gol in una singola partita di Serie A, quelli...

Gas Sales Piacenza, riconfermarsi in casa contro Monza. Primo Tempo con Ricardo Lucarelli: Sabato c'è la grande sfida casalinga contro Monza, valida per la settima giornata di ritorno. 'Vogliamo vincere per tre motivi: i tre punti in classifica, una sorta di vendetta rispetto al match d'...

Sgarbi. Xe pèso el tacòn del buso: Ripicca Vendetta Boh! Fate voi. ILARIA SALIS. ANSA E MANIFESTO L'AVEVANO SCRITTO DUE MESI FA " La vicenda di Ilaria Salis, l'insegnante di Monza detenuta in Ungheria perché accusata di aver ...

La persona più lontana dalle idee di Ilaria Salis Il papà Roberto. Sul suo account X liberal di destra, pro - Orban e anti - ideologia ...: ... "È una bieca vendetta immotivata verso Orban", ribadiva Roberto Salis, "reo di avere osato mettere ...2013 quando si candidò nella lista di "Fare per fermare il declino" nella circoscrizione di Monza e ...