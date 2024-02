Vedova Navalny oggi sarà a Bruxelles

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 2.53 Ladi Alexeiincontrai ministri europei degli Esteri a. Lo ha annunciato il capo della politica estera dell'Ue, Borrell, dicendosi lieto di dare il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri odierno "I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia" e "onoreranno la memoria di".Il Ministro degli Esteri Tajani:"La moglie Navalnaya denuncia la minaccia per cittadini russi ma anche per l'Europa".

Julija Borisovna Naval'naja, nata Abrosimova (in russo , Yulia Borisovna Navalnaya; Mosca, 24 luglio 1976), è un'economista e politica russa, vedova del leader dell'opposizione russa Aleksej Naval'nyj. È stata descritta dai media come la "First Lady" dell'opposizione russa e come un'ipotetica candidata alla guida dell'opposizione e della Fondazione Anti-corruzione (FBK), alla presidenza del Paese e alla Duma di Stato dopo l'incarcerazione del marito.

