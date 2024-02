Vaticano Papa Francesco abbraccia gli agricoltori che protestano

Papa Francesco e il Presidente argentino Javier Milei si sono rivisti questa mattina in Vaticano in quello che rappresenta il primo incontro ... (fanpage)

Anche Leopardi non voleva pagare le tasse, la lettera del 1836 nell'Archivio Vaticano 'desecretato': Dalla prima tv arrivata in Vaticano, nel 1949, ai cardellini dei quali amava circondarsi Papa Pacelli; dalle lettere dei grandi della storia, come Giacomo Leopardi, che non voleva pagare le tasse, o ...

Papa: riconoscere e combattere le "bestie" che sbranano il cuore: Cecilia Seppia " Città del Vaticano Bestie selvatiche e angeli. Erano i "compagni" di Gesù durante i quaranta giorni nel ... Vizi e passioni che rischiano di sbranarci Il Papa cala la Parola di questa ...

Da Pio XII a Leopardi, viaggio nel 'bunker' del Vaticano: Dalla prima tv arrivata in Vaticano, nel 1949, ai cardellini dei quali amava circondarsi Papa Pacelli, dalle lettere dei grandi della storia, come Giacomo Leopardi, che non voleva pagare le tasse, o ...