Codici VAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vatomandry (Madagascar) Altro Value Added Tax – imposta sul valore aggiunto (IVA)

– imposta sul valore aggiunto (IVA) VAT Number – in inglese è la Partita IVA

– in inglese è la Partita IVA VAT – tipo di lotta vietnamita, presente anche nel Vovinam Viet Vo Dao

– tipo di lotta vietnamita, presente anche nel Vovinam Viet Vo Dao VAT – acronimo scientifico per definire il tessuto adiposo viscerale ( Visceral Adipose Tissue )

– acronimo scientifico per definire il tessuto adiposo viscerale ( ) Vat – termine in lingua lao che indica i wat, complessi templari del locale Buddhismo Theravada

VAT number Europeo: cos’è e come se ne verifica la correttezza QuiFinanza

Vat number: cos'è e come si verifica Fiscomania.com

