Vandali in una scuola | tra la refurtiva anche la cioccolata

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nei locali dell’Istituto Ercolano 2 – Giampaglia: i ladri hanno portato via lavagne interattive, materiale di cancelleria oltre a gel igienizzante, saponi edella. “Mi sono recato personalmente sul posto per rendermi conto di quanto accaduto e per esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla dirigente scolastica Giovanna Tavani e ai suoicollaboratori” scrive in un post il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, esprimendo incredulità e sdegno. “Quanto accaduto mi lascia l’amaro in bocca – dice – so già che qualcuno punterà il dito contro la mancanza di sicurezza e l’assenza di telecamere, ancora una volta si sposterà l’attenzione su altro, quasi a giustificare questi criminali senza scrupoli che per quattro spiccioli devastano una! In ogni caso, avete i minuti contati; perché ...