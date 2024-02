Vacanze a Lampedusa con la guida virtuale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE può essere utile al turismo? La risposta pare essere sì. Per questo l’Hub Turistico, a cui aderiscono imprenditori privati e realtà pubbliche dell’isola, si è rivolto agli esperti di Mexedia, tech company che offre soluzioni innovative e su misura per la customer experience, perché dalla primavera 2024 l’isola si doti di soluzioni di intelligenza artificiale. Quali? Un assistente, in grado di supportare i turisti die Linosa nelle diverse fasi del loro viaggio, dalla ricerca alla pianificazione, fino all’assistenza in loco. Più precisamente, l’assistentepuò offrire risposte istantanee e puntuali alle richieste dei visitatori tramite un chatbot disponibile su un apposito sistema di messaggistica. In questo modo, semplifica il processo di costruzione ...