Usa | sparatoria in casa con 7 bambini nel Minnesota | 4 morti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Washington, 19 feb. (Adnkronos) - Due agenti di polizia e un paramedico dei vigili del fuoco sonoa Burnsville vicino a Minneapolis, capitale del, dopo essere intervenuti in unadove un uomo armato si era barricato con una donna e sette. Lo scrive lo Star Tribune spiegando che i poliziotti hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver tentato una mediazione per ore. Il paramedico è stato ucciso mentre prestava soccorso a uno dei feriti, mentre un terzo poliziotto è rimasto ferito nella. L'aggressore è morto a sua volta puntando contro di sé l'arma e sparandosi.

La sparatoria all'O.K. Corral è un episodio della storia del Far West, che ebbe luogo il 26 ottobre 1881 nei pressi di Tombstone, Arizona, e che ha ispirato numerosi film western.

Usa: sparatoria in casa, morti 2 agenti, un vigile del fuoco e killer Sky Tg24

Usa, sparatoria in Minnesota dopo una segnalazione di violenza domestica: 4 morti La Stampa

Usa, sparatoria in casa con 7 bambini: morti 2 agenti, un vigile del fuoco e il killer: Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, sparatoria in casa con 7 bambini: morti 2 agenti, un vigile del fuoco e il killer ...

Minneapolis, sparatoria negli Usa: uomo si chiude in casa e uccide due agenti intervenuti per una lite domestica: Minneapolis, sparatoria negli Usa: uomo si chiude in casa e uccide due agenti intervenuti per una lite domestica: c'erano anche dei bambini ...

Sparatoria in Minnesota dopo segnalazione violenza domestica: 4 morti, tra cui 2 agenti di polizia e un medico: È di 4 morti negli Stati Uniti il bilancio di una sparatoria avvenuta in Minnesota e fra le vittime c'è l'uomo sospettato di avere aperto il fuoco. I… Leggi ...