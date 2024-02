Ursula von der Leyen si ricandida come presidente della Commissione Ue | “L’Europa è casa per me”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)von derintende candidarsi per essere laeuropea per altri cinque anni, e avrà il supportoCdu tedesca. L'annuncio è arrivato oggi. A inizio marzo il Partito popolare europeo deciderà se appoggiarla, poi inizieranno i mesi di campagna verso le elezioni europee.

Ursula von der Leyen si ricandida alla guida della Commissione Ue: Ursula in corsa per un secondo mandato: 'L'Europa è casa' La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è lo Spitzenkandidat del Partito popolare europeo. Lo ha annunciato il leader della Cdu,Friedrich Merz. Von der Leyen entra ufficialmente in corsa per un secondo mandato alla ...

Von der Leyen 'Mi ricandido, l'Ue per me è casa': A parlare è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Berlino insieme al presidente della Cdu, Friederch Merz. "Sono entrata in carica nel 2019 perché ...

Ue: von der Leyen si candida per un secondo mandato alla Commissione. Oggi a Bruxelles la moglie di Navalny: Novità importante oggi da Berlino da dove, al meeting del Ppe, Ursula von der Leyen ha dichiarato la propria disponibilità per un secondo mandato alla guida della Commissione. Il partito la candida ...