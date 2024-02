Ursula von der Leyen annuncia la sua candidatura a presidente della Commissione Ue

Ursula von der Leyen ha annunciato questa mattina di volersi ricandida re alla guida della Commissione europea per altri cinque anni. l’annuncio , ... (open.online)

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen , sta lavorando a un piano di difesa comune per l'Unione Europea. Il piano sarà simile ... (ilgiornaleditalia)

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato "il ritiro" della proposta legislativa che aveva l'"irrealistico obiettivo di dimezzare l'uso di agrofarmaci" (Coldiretti). Secondo Slow Food - è però soprattutto una concessione utile a sedare la protesta. Le vere motivazioni della marcia dei trattori sono altre. E ci vedono tutti - consumatori e agricoltori - dalla stessa parte

«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che ... (iodonna)