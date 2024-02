Uomo morto sbranato in Alto Adige | è caccia a un lupo o a un cane | il 73enne era scomparso da Velturno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Albert Stocker erail giorno prima. Alcuni escursionisti l'hanno trovato in un prato. L'è deceduto in ospedale poco dopo i soccorsi

La procura di Modena ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte di Giovanni Iacconi, 54enne di Fiorano trovato senza vita a Pavullo ... (today)

È morto Gianni Netti, marito di Luisa Amatucci: lascia moglie e due figli: È morto suo marito Gianni Netti . A dare l'annuncio è stata la stessa attrice con un post su ...suoi colleghi tra cui Germano Bellavia e Alberto Rossi che hanno ricordato la loro amicizia con l'uomo. È ...

Dopo Navalny, chi sono i nuovi oppositori di Putin: Alexei Navalny è morto e la Russia non si sente tanto bene. Ma questo non significa che le cose cambieranno al ... E questo perch il popolo russo attualmente non ravvisa alternative credibili all'uomo ...

Incidente mortale nel Salento. Violento scontro tra furgone e auto, 85enne muore in Ospedale: Ad avere la peggio sono stati coniugi, entrambi di Soleto, ma in particolare l'uomo. Incidente ... Salvatore Giuseppe Vergine, l'85enne conducente dell'auto, è morto poco dopo il suo arrivo in Ospedale, ...