Ungheria | sanzioni contro Mosca una soluzione di facciata

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "L'Unione europea, affetta da psicosi bellica, intende solo obbedire a Washington, ai media liberal e alle Ong varando l'ennesimo pacchetto dila Russia "certamente del tutto inutile, che serve solo come unadi" in concomitanza con il secondo anniversario della guerra in Ucraina. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, presente al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Budapest ha bloccato finora l'approvazione del tredicesimo pacchetto diUe. Silenzio sulla morte di Alexei Navalny, su cui non v'è stata alcuna reazione da parte del governo di Orban.