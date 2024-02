Un’altra spina nel fianco per Elly | i giovani dem “Non c’è democrazia | vogliamo il congresso” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Brutta sorpresa perSchlein. La Direzione nazionale del Pd riserva un fuori programma sgradito: la protesta piuttosto vibrante deiDemocratrici contro i vertici del partito per un commissariamento che dura da quattro anni. “sì, democratici quando?”, recita uno striscione. Non proprio una bella immagine per il partito. Anche perché si sono trovati gli agenti di polizia a sbarrare loro l’ingresso del Nazareno. Uno schiaffo per iDemocratici, che hanno gridato, megafono in mano: “Questa è casa nostra e non ci fanno entrare”. Pertanto hanno scandito a più riprese: “, facci salire”. Protesta deidel Pd contro la Schlein “Un iscritto di Udine vale quanto un iscritto di Palermo”, si legge in uno degli striscioni. Questo è uno dei nodi che i ...