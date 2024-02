Un’altra notte di sangue Agguati a due fratelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una scia dinellaha unito la Brianza e la Bergamasca. Un 32enne che abita in provincia di Bergamo è stato massacrato di botte in stazione a Olgiate Molgora. Samir Ghadi – questo il suo nome - era appena uscito di prigione solo dal pomeriggio. Suo fratello più piccolo, che ha 25 anni, poco dopo è stato aggredito anche lui: lo hanno accoltellato a Presezzo, in provincia di Bergamo. I due episodi sono certamente collegati. L’ipotesi è quella di un regolamento di conti o di una faida tra connazionali di famiglie e bande diverse. Samir poco prima delle 2 è entrato in un bar ancora aperto nella zona della stazione ferroviaria. Era completamente ricoperto die con profonde ferite sul tutto il corpo, perché alcuni nordafricani, che lui sostiene di conoscere, lo avevano picchiato a bottigliate, fino a spaccargliele ...