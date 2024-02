‘’Un’altra notte ancora’’ | il libro di Domenico Cornacchia che racconta il Kilimangiaro e il viaggio di un’anima

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Un’altraancora,Marangu Route” è ildiedito Edizioni Efesto. Il testo nasce in seguito a unin Tanzania in cui l’autore resta quasi folgorato da questa terra così lontana ma, allo stesso tempo, accogliente nei suoi profumi, nel brusio dei suoni che la avvolgono e nei colori meravigliosi che la ammantano. L’autore, insieme a un gruppo di amici, decide di raggiungere la vetta del; il fulcro dell’opera è proprio la narrazione di questo, meraviglioso e formativo, in cui emozioni, fatica e gioia diventano un tutt’uno mescolandosi in un vortice che culla e avvolge, al contempo, le emozioni dei viaggiatori scaturite da questa singolare esperienza. La bravura di ...