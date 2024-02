Una Voce per San Marino | Bertè | Bella e La Rua tra i big finalisti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si scaldano i motori per la finale della terza edizione di Unaper San, festival che seleziona il rappresentante al prossimo Eurovision Song Contest. Alla conduzione dell’appuntamento cruciale, sabato 24 febbraio 2024 alle 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana, ci saranno Fabrizio Biggio – come spoilerato a Viva Rai2! – e Melissa Greta Marchetto. La gara sarà in diretta su SanRTV (canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, canale 831 del DDT, in streaming su www.sanrtv.sm). Organizzata da SanRTV e Media Evolution, la finale vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincoli, l’Artista Vincitore di Unaper San, con indicazione anche del 2° e dal 3° ...