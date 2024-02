Una Tarros in disarmo si arrende al Quarrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024)8571: Marini, Mustiatsa 18, Balducci 14, Molteni 11, Falaschi, Calugi 2, Regoli 17, Frati, Babovic ne, Antonini 9, Agnoloni 5, Tiberti 9. All. Tonfoni. TL: 7/13.SPEZIA: Carpani 9, Di benedetto ne, F. paoli 14. M. Paoli 14, Moscatelli ne, Cozma, Steffanini 5, Fazio 6, Pietrini 5, Burla, Sakalas 18, Tintori ne. All. Scocchera. TL: 3/3. Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Lorenzo Nocchi di Vicopisano (Pi). Parziali: 23-8, 46-23, 56-52.– Basta guardare i parziali per capire che non è ‘normale’. Anche oggi lava all’inferno, in balia dell’avversario, sembrando in pieno. Gara virtualmente chiusa già al riposo lungo, poi i bianconeri si riappropriano della propria identità e riaprono la gara. Roba da ...