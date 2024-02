Una raffica di schianti notturni e ragazzi feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tanti incidenti nelle notti del fine settimana legnanese. A San Giorgio su Legnano, in via Milano, nella notte di sabato due auto si sono scontrate coinvolgendo quattro persone: un ragazzo di 17 anni, due ragazze di 20 e una donna di 51 anni. Isono stati portati al pronto soccorso di Legnano. All’alba di domenica verso le 4 del mattino due auto si sono scontrate lungo il Sempione. Coinvolti 4 giovani di 21, 22, 23 e 28 anni. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, i Vigili del Fuoco e tre ambulanze della Croce Rossa di Legnano. Trelievi portati al pronto soccorso e un ragazzo in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sempre sabato la Cri di Legnano è stata impegnata a Villa Cortese per portare le prime cure a due giovani coinvolti in un incidente: un 14enne e un 19enne. Il sinistro in via Galileo ...