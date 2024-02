Una forte perturbazione scatenerà tanta pioggia | ecco dove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Se ci eravamo abituati a un tempo stabile e all'assenza di scossoni,che all'orizzonte si affaccia un cambiamento del quadro meteorologico. Già a partire da domani, martedì 20 febbraio, dobbiamo aspettarci una prima svolta. Poi un ulteriore peggioramento: in arrivosu tutta la penisola italiana. Questo è lo scenario tracciato dal team de ilmeteo.it sulla settimana iniziata oggi. "Ci stiamo avvicinando al termine di questa ennesima, prolungata fase di predominio dell'anticiclone africano, che ha offerto ancora una volta condizioni di anomala mitezza e stabilità", hanno avvisato gli esperti. Come premesso, i primi segnali di cambiamento saranno visibili già da domani, quando un vortice ciclonico farà il suo ingresso in Italia. "Influenzerà soprattutto il Sud e la Sicilia, aree che saranno caratterizzate da un ...