(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo –tra Pisa, il Trentino Alto Adige e le province di Bergamo e Brescia. I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, con l'ausilio di militari dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo e dello Scico, hanno dato esecuzione, nelle province di Brescia, Bergamo, Bolzano e Trento a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dai Gip presso i Tribunali di Brescia e Bergamo nei confronti di 15 persone, su richiestaProcura e Dda di Brescia. In particolare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa avrebbe individuato un'organizzazione criminale che si sarebbe resa responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e traffico illecito di ingenti qutativi di sostanza ...

Avrà 10 appartamenti e attività come il ristorante e la sartoria per sostenere 90 donne. Kustermann: "Il nostro sogno di un luogo sicuro dove ridare ... (sbircialanotizia)

Pisa, 31 gennaio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Navacchio, insieme ai colleghi della Radiomobile di Pontedera, hanno arrestato , in flagranza ... (lanazione)

La cascina a corte, o più semplicemente cascina (in lingua piemontese: cassin-a, /ka'sia/), è una struttura agricola tipica della Pianura Padana lombarda e in parte piemontese ed emiliana, dove si usa prevalentemente il termine di corte colonica.

Una cascina della bergamasca come magazzino per quintali di hashish: maxi operazione anti droga e 15 arresti IL GIORNO

Bergamo, carichi di hashish nascosti in una cascina di formaggi: 15 arresti Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Una cascina della bergamasca come magazzino per quintali di hashish: maxi operazione anti droga e 15 arresti: Le indagini, coordinate dalla Procura e dalla Dda di Brescia, hanno scoperto “una stabile struttura criminale” che importava lo stupefacente in Italia dal Marocco ...

Traffico internazionale di droga, 15 arresti tra Bergamo, Brescia e la Spagna: IL BLITZ. Una solida base operativa è stata scoperta nella provincia di Bergamo, in particolare tra le località di Dalmine, Stezzano e Osio Sotto, dove era presente il luogo di stoccaggio del ...

Traffico internazionale di stupefacenti: smantellata associazione per delinquere sull'asse Marocco-Spagna-Italia: una cascina adibita alla produzione di formaggi, accuratamente sorvegliata da soggetti compiacenti. All’associazione criminale viene contestata l’illecita importazione di hashish per un totale di ...