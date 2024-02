Un Thiago radioso All’intervallo ai ragazzi non ho dovuto dire nulla Che gioia il nostro calcio»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna caput mundi. E’ come se lo urlassero i milleduecento tifosi rossoblù che al triplice fischio di Maresca inondano di cori gli eroi dell’Olimpico. Eroi può sembrare una parola grossa, ma non è un vocabolo inappropriato per un manipolo di coraggiosi che anche quando sembrano sul punto di soccombere (la Lazio ieri ha comandato per larghi tratti di primo tempo) non ammainano mai bandiera e trovano sempre le risorse per ribaltare le sorti della contesa. A questo punto del cammino non è un caso, bensì una regola. "Ai miei giocatori nell’intervallo non honiente di diverso dal solito – rivela Motta –. Loro sanno sempre quello che devono fare, in tutti i momenti della partita, anche e soprattutto in quelli in cui l’avversario ti mette nella condizione di soffrire. In quel frangente non si molla, si aiuta il compagno, si continua a ...