(Di lunedì 19 febbraio 2024) Scandalo per l'ultimo saluto all'attivista arcobaleno alla cattedrale di San Patrizio. Tra i cartelli presenti cenni di blasfemia: "Santa, madre di tutte le puttane"

"Un sacrilegio rivoltante". Bufera a New York per i funerali choc della trans Cecilia Gentili: "Un sacrilegio" . Così, senza mezzi termini, è stato definito il funerale della trans Cecilia Gentili , ... cardinale Newman, lo ha marchiato come "rivoltante" , un "fiasco blasfemo e sacrilego" e "una ...