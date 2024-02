Un premio letterario in memoria di Cesare Guasti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Pro Loco di Galciana annuncia la prima edizione delnazionale, indell’illustre letterato pratese di cui ricorre il 135º anniversario della scomparsa. Ilsarà assegnato ogni anno a scrittori che esprimendosi in lingua italiana abbiano sviluppato il tema "La forza delle parole", che sarà declinato nelle sue varie sfaccettature, connettendo storie di vita, questioni sociali e culturali. Ilprevede due categorie. La prima è aperta ad autori under 40 di qualsiasi nazionalità con testi inediti scritti in italiano, la seconda agli autori qualificati, senza limiti di età e nazionalità con elaborati pubblicati da case editrici italiane. Le opere vanno inviate via mail alla Pro Loco entro il 10 ottobre 2024 e nella seconda ...

Un premio letterario è un riconoscimento pubblico conferito ad un autore che abbia scritto un'opera di particolare rilievo.

