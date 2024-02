Un posto al sole | anticipazioni 19 febbraio 2024 | Diego spiazza Ida

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà all'insegna del desiderio diGiordano di trascorrere più tempo con Ida. Il giovane, negli ultimi tempi, dopo aver scoperto che la Kovalenko è la vera madre del piccolo Tommaso e che lo ha venduto a Lara Martinelli appena nato, in cambio di un'ingente somma di denaro, ha preso le distanze da lei. Con il passare del tempo, però, nonostante la rabbia e la delusione,si è reso conto di provare ancora dei forti sentimenti per Ida e i due finalmente hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni e di rimettere in piedi la loro relazione. Il figlio di Raffaele e la Kovalenko, però, hanno deciso anche di non ufficializzare la loro relazione per evitare ulteriori problemi con Marina e Roberto. Stando alledella ...