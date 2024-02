Un 14enne è morto in Spagna dopo che gli è stata versata cocaina rosa in un cocktail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli hanno aggiunto alla sua bibita energetica due grammi della “” e pochi minutiil ragazzo – un– è caduto in coma ed è poi deceduto per arresto cardio-circolatorio. Questa droga, chiamata anche “tusi” è un mix di sostanze stupefacenti venduto in forma di polveree risulta molto pericoloso perché non si conosce la composizione esatta del mix, che può variare di molto e contenere MDMA, ketamina, benzodiazepine, catinoni, anfetamine, oppiodi, LSD o mescalina, a cui viene aggiunto un colorante. Il fatto, successo lo scorso venerdì a Getafe ha provocato un grande allarme in. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo e due amici avevano dato appuntamento ad altri giovani, conosciuti sui social, nei pressi della stazione della ...