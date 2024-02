Ultim’ora da non credere | notizia inaspettata su Gattuso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel periodo in cui il Napoli cerca insistentemente un allenatore, ecco arrivare la newscirca. Le ultime notizie. Il momento vissuto in casa Napoli non è di certo dei migliori visto il rendimento della squadra azzurra, di certo non all’altezza del trionfo Scudetto e ora alle prese con un possibile ed ulteriore cambio in panchina. L’avventura partenopea di Mazzarri sembrerebbe infatti esser giunta al capolinea, e in maniera nettamente peggiore rispetto ai fasti del 2013. 10° posto e tanti, troppi punti persi per il tecnico sulla panchina, riuscendo nell’impresa di far peggio del suo predecessore Garcia. Nel giorno in cui il Napoli si prepara quindi a trovare l’accordo con Francesco Calzona, ecco giungere dalla Francia una news da noncirca Gennaro. Tifosi sorpresi ...