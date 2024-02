Ultime Notizie Roma del 19-02-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale militare su Raf andrà avanti come previsto a meno che non saranno rilasciati gli attacchi israeliani ancora nella striscia entro l'inizio del Ramadan il mese sacro dell'islam dichiarato il ministro del gabinetto di guerra di Israele per i Guns il Ramadan inizierà il 10 marzo intanto la massa ha respinto quella che ha definito una decisione criminale da parte di Israele di limitare l'accesso dei palestinesi nella moschea nelle24 ore nella striscia di Gaza sono 107 palestinesi che hanno perso la vita 145 quelle di Massi feriti a causa dei Raid israeliani gli ultimi attacchi hanno anche causato la morte di 16 persone nel sud della striscia 5 palestinesi sono stati uccisi nel nord ...