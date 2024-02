Ultime Notizie Roma del 19-02-2024 ore 16 | 10

(Di lunedì 19 febbraio 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno davanti come previsto a meno che non saranno rilasciati gli ostaggi svegliano ancora nella striscia entro l’inizio del Ramadan il mese sacro dell’islam dichiarato il ministro del gabinetto di guerra di Israele per i Guns c’era il 10 marzo intanto ammazzare spinto quella che ha definito una decisione criminale da parte di Israele di limitare l’accesso dei palestinesi nella moschea nelle24 ore nella striscia di Gaza sono 107 mesi che hanno perso la vita 145 quelle di Massi feriti a causa dei Raid israeliani gli ultimi attacchi hanno anche causato la morte di 16 persone nel sud della striscia avete altri 5 palestinesi sono stati uccisi nel nord delle enclave Oggi si è aperto al alla prima udienza della Corte Internazionale di Giustizia per fare luce sulla politica ...

Sirene d’allarme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse ... (ilsole24ore)

Mare Fuori 5: Dalla prossima stagione la serie non sarà più la stessa, ecco perché: Insieme alla soddisfazione per gli ottimi risultati e alla conferma di altre due stagioni, tuttavia, nelle ultime settimane sono arrivate anche alcune notizie che hanno lasciato un po' con l'amaro in ...

Tajani: 'Navalnaya è determinata, si batte per la libertà': "Abbiamo apprezzato le sue ultime scelte: quella sulla difesa comune ma anche un atteggiamento positivo per quello che deve essere la terza via all'ambientalismo, dato che la commissione deve ...

Bolzano, uomo ritrovato in ipotermia, forse aggradito da un lupo: è grave: Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Era disperso da ieri ...