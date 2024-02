Ultime Notizie Roma del 19-02-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Putin ha ucciso mio marito sarebbe stato avvelenato con i nuovi ciò che le autorità russe avrebbero nascosto il corpo del marito in attesa che spariscono le tracce dell’ agente Nervino dal cadavere la denuncia della vedova della TV Russo Yulia navalnaya in un video sui social e noi torniamo in A1 in autostrada nel Maxi tamponamento tra Fiorenzuola D’Arda e Parma in direzione Bologna a causa della fitta nebbia che imperversa sulla zona si sono verificati almeno tre importanti in tamponamenti non all’altezza del chilometro 75 un altro e km 80 e ancora km 85 oltre una trentina e veicoli che ci sarebbero feriti il tutto a pochi giorni dal precedente Maxi tamponamento sempre quella zona è sempre per la nebbia torniamo all’estero al via ufficialmente la settimana di denti canti alla ...