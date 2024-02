Ultime Notizie Roma del 19-02-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di dire una svolta per le tilda Invitalia hai inviato al Ministero delle imprese del made in Italy l’istanza per richiedere l’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia lo rende noto la società spiegando che il privato si è buttato indisponibile garantire la continuità aziendale o sciogliere la joint-ventures attrito giro Acciaierie d’Italia è reso Noto di aver depositato domanda di concordato con riserva con richieste di misure però mi devo consegnare quando non vuole fare la volontà di Dio gli spiriti si ribellano sono le prime parole di Giovanni del re Call 112 dopo la strage della famiglia ad Altavilla Milicia provincia di Palermo mia moglie era posseduta In pratica è morta Forse l’unica speranza che la mia figlia perché sono dovuto scappare i demoni stavano ...