Ultime Notizie Roma del 19-02-2024 ore 07 | 10

(Di lunedì 19 febbraio 2024)dailynews radiogiornale lunedì 19 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale in studio isolato piene di aver lanciato nuovi attacchi nella giornata di ieri contro il territorio di Israele lo riporta l’emittente araba al-jazeera il gruppo armato sciita libanese specifica che gli obiettivi includevano un raduno di truppe italiane nella città di Haven le posizioni italiane nella zona contesa delle fattorie di Sheba ancora non si hannocerte su dove si trova il porto di alexei navalny deceduto venerdì non carcere siberiano la famiglia non sa quando le sarà restituito la causa del decesso è stata definita sindrome da morte improvvisa anche se altre fonti del carcere avevano parlato in un momento di embolia per la sua portavoce per la famiglia si tratta In ogni caso di un assassinio di Stato 4 salme recuperate compreso l’autotrasportatore Luigi ...