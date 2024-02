UFFICIALE – Napoli | esonerato Mazzarri | Calzona nuovo allenatore | annuncio di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Adesso è, Francescoè ildel: l’ex vice di Sarri e Spalletti prende il posto di Walter. L’avventura di Walterè ufficialmente terminata, il tecnico ex Cagliari e Torino, ingaggiato a novembre, non è riuscito a dare la svolta sperata, trascinando un team ereditato quarto, addirittura al nono posto in classifica. Fatale per lui l’ultimo mezzo passo falso, il pari in rimonta contro il Genoa, arrivato solamente in extremis grazie alla rete di Cyril Ngonge, ma che purtroppo per l’toscano, non ha evitato lo stop anticipato della sua nuova avventura sotto l’ombra del Vesuvio.: ora è, i dettagli del ...