Ue | von der Leyen annuncia ricandidatura | “Decisione ponderata | Europa è casa”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula Von derha sciolto la riservando la sua intenzione di correre per un secondo mandato. Intervenendo accanto a Friedrich Merz davanti ai giornalisti al termine della riunione della Cdu, la leader dell’esecutivo Ue ha parlato di una’ e sottolinea di sentirsi “a” in. Questa mattina Von deraveva comunicato laai colleghi membri della Cdu, Unione cristiano sociale, dicendo di attendere con ansia l’inizio della campagna per le europee. Prima donna a guidare l’esecutivo europeo dopo essere stata eletta all’incarico nel 2019, la 65enne ha ripercorso a grandi linee il primo mandato, dall’inizio della pandemia allo scoppio della guerra ...