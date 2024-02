Ue verso nuove sanzioni alla Russia | “Terremo conto dell’omicidio Navalny” Ma l’Ungheria si oppone | “Così vanno contro la pace”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Se Kiev cade, noi saremo i prossimi”. Si apre con tanta preoccupazione ed emotività il Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea che, tra i vari temi, dovrà affrontare quello centrale del conflitto in Ucraina e del rapporto con ladi Vladimir Putin. Un vertice che arriva dopo il ritiro delle truppe ucraine da Avdiivka, riconquistata dalle truppe del Cremlino dopo dieci anni, e soprattutto dopo la morte del principale oppositore interno del presidente russo, Alexei, deceduto in circostanza ancora da accertare mentre si trovava in carcere. Il Consiglio Ue ha deciso non a caso di invitare la moglie del dissidente, Yulia Navalnaya, per dimostrare la propria vicinanza all’opposizione al regime di Putin, con la maggioranza degli Stati membri pronti a imporreeconomiche nei confronti di Mosca. ...