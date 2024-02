Ue | indagine su TikTok | sospette violazioni tutela minori

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Oggi apriamo un'super sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi didei". Lo annuncia il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X. "Applicare la Dsa per un Internet più sicuro per i giovani", dice riferendosi alla legge europea sui servii digitali. "Design avvincente e limiti di tempo sullo schermo - elenca -. Effetto tana del coniglio. Verifica dell'età. Impostazioni sulla privacy predefinite"

TikTok, conosciuto anche come Douyin (S, DouyinP) in Cina, è una piattaforma di video sharing cinese lanciata il 20 settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly.

