Ue apre indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e della tutela dei minori

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Commissione europea ha avviato un’super “e degli obblighi didei“. L’annuncio è stato dato dal commissario al mercato interno Thierry Breton su X.Ue controNello specifico, l’punta ad approfondire alcuni aspetti: il design che potrebbe eventualmente dare dipendenza, i “limiti di tempo”, l’effetto rabbit hole (tana del coniglio) ovvero la suggestione derivante dall’utilizzo del medium che spinge l’utente ad averne una fruizione compulsiva, la “verifica dell’età”, lapubblicità, l’accesso ai dati per i ricercatori e le ...

Annuncio su Twitter del commissario europeo: il procedimento servirà per capire se la piattaforma di ByteDance fa abbastanza per proteggere i più ... (repubblica)

La Commissione Europea ha aperto “ un’indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori” . Il ... (ilfattoquotidiano)

Con le sfilate torna lo Speciale Moda Donna, 28 pagine dedicate alle novità delle aziende: ... 28 pagine dedicate al racconto e all'indagine dell'industria in questo inizio di 2024: un anno che ... è dedicato appunto lo speciale in edicola martedì, che si apre con l'analisi di Giulia Crivelli, ...

L'Ue apre un'indagine su TikTok: 'Sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi della tutela dei minori': La Commissione Europea ha aperto ' un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori'. Il procedimento formale ha l'obiettivo di valutare se TikTok possa aver violato il Digital Services ...

DSA: Commissione europea apre indagine su TikTok: L'indagine verificherà inoltre il rispetto degli obblighi di fornire un archivio consultabile per gli annunci pubblicitari e di consentire l' accesso ai dati pubblici da parte dei ricercatori. La ...