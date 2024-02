Ucraina | Zelensky | “Settimana dura | dobbiamo resistere”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unaper l’. Il consueto messaggio serale del presidente Volodymyrsomiglia ad un bilancio parziale per archiviare l’ultima durissima fase della guerra contro la Russia. Le forze armate di Kiev, da pochi giorni sotto il comando del generale Oleksandr Syrsky, hanno abbandonato la città di Avdiivka, nell’est del paese, lasciando campo libero al nemico che ha alzato la propria bandiera sulle macerie. “Esprimo gratitudine per tutti i soldati, per tutti coloro che si impegnano per la difesa, per tutti coloro che aiutano”, dice. “Questa, i cuori di tutti quelli che tengono a noi – non solo in– hanno sperimentato sentimenti di preoccupazione per i nostri eroi, per la nostra Avdiivka, per ogni soldato e ...